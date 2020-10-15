Темирлан Султанбеков: Если Жапаров готов прогнать Жээнбековых, то его надо поддержать

Освобожденный из СИЗО политик встретился с новым премьером

Кыргызстанцам стоит поддержать нового главу правительства Садыра Жапарова. Таким мнением поделился кандидат в депутаты ЖК от партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков.

На странице сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кадыра — появился пост о том, что Султанбеков встретился с Жапаровым.

«Я довел до сведения Садыра Жапарова, что сейчас у него есть значительная поддержка от населения, на него возлагают большие надежды, он не имеет права на ошибку. Он сказал, что готов начать все с чистого листа, поэтому я считаю, что в эту трудную минуту для страны, если он берет на себя ответственность кризис-менеджера и готов прогнать Жээнбековых, его необходимо в этом поддержать»,- цитирует Султанбекова Атамбаев-младший.

Напомним, накануне Бишкекский городской суд изменил меру пресечения, отпустив политика под домашний арест. Султанбекова обвиняют в организации массовых беспорядков. Он был задержан после митинга на площади 9 октября. Первомайский районный суд Бишкека решил водворить кандидата в депутаты в СИЗО-1.

Источник: vesti.kg