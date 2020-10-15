Статус: все тревожно. Когда в Кыргызстане будут выбирать депутатов и президента

Выборы депутатов Жогорку Кенеша, прошедшие 4 октября, вылились в массовые акции протеста.

ЦИК вынуждена была аннулировать итоги голосования, признав их недействительными. Спустя две недели страна пытается вернуться в правовое русло.

С третьей попытки парламент утвердил в должности премьер-министра Садыра Жапарова, избрал нового спикера — лидера партии «Кыргызстан» Каната Исаева и отказался от идеи объявлять импичмент президенту.

Сам Сооронбай Жээнбеков в одном из своих видеообращений обязал Центризбирком назначить новые выборы в высший законодательный орган. Согласно закону, дата должна быть объявлена не позднее 6 ноября.

Новые старые правила

Член ЦИК Гульнара Джурабаева в комментарии 24.kg заявила, что пока избирательная комиссия заседание по этому поводу не проводила.

Остается также открытым вопрос: допустят ли к участию партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Политорганизации, не прошедшие в парламент, обвинили тройку в махинациях со списками избирателей и подкупе. ЦИК отправила материалы в Генпрокуратуру и МВД.

Если в ходе проверки выяснится, что «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» причастны к нарушениям, повлиявшим на итоги голосования, то от новой кампании они будут отстранены.

В партиях с таким заключением не согласны и грозят ЦИК судом.

«Кто видел, что были нарушения? Кто видел, что был подкуп? Никто. А подвоз избирателей законом не запрещен. Пусть факты предоставят, что мы голоса покупали», — возмутился член партии «Мекеним Кыргызстан» Иса Омуркулов.

Пока с ЦИК решил судиться только «Кыргызстан». Партия оспаривает решение ЦИК о признании выборов-2020 недействительными в Верховном суде. Известно, что ранее «Кыргызстан» обратился с иском об оспаривании итогов парламентской гонки в административный суд Бишкека. Однако городская инстанция отказала партии в рассмотрении вопроса.

Верховный суд принял заявление «Кыргызстана» и намерен рассмотреть его в ближайшее время. Но, как стало известно, политорганизация судиться передумала.

«Доказательств того, что именно три партии раздавали деньги или фальсифицировали списки, используя форму № 2, нет. Пока есть только жалобы. Нет также ни одного протокола ТИК об отмене итогов голосования на каких-либо участках из-за подкупа или массового подвоза. Поэтому причин у ЦИК не регистрировать эти политобъединения нет. А руководствоваться политической составляющей в данном случае неправомерно», — считает эксперт Эрик Ирискулбеков.

Многие отмечают: если не будет снижен избирательный барьер и сумма залога, то и следующая кампания закончится митингами и столкновениями с милицией.

Экспертное сообщество призывает: прежде чем назначать выборы, внести поправки в избирательное законодательство. В частности, снизить порог до 3 процентов и залог — до миллиона сомов. Иначе партии олигархического типа опять возьмут «контрольный пакет» Жогорку Кенеша.

Но успеет ли парламент отредактировать документ, регулирующий выборный процесс? На заседании ЖК в госрезиденции «Ала-Арча» депутаты так и не смогли обсудить этот вопрос. Лидеру фракции «Бир Бол» Алтынбеку Сулайманову пришлось на кулаках доказывать председателю профильного комитета Канату Керезбекову необходимость внесения изменений. Но натиск Сулайманова разбился о букву закона.

Во время действия режима ЧП инициировать поправки в конституционные нормативно-правовые акты запрещается.

Есть еще один нюанс. Сегодня, 15 октября, истекает срок полномочий шестого созыва. Это означает, что любые решения, которые примут депутаты после, будут недействительны.

За что боролись?

Очевидно, что ЦИК следует поспешить с назначением новых выборов. Так велит закон — в течение 40 дней после отмены итогов голосования объявляются перевыборы. Если этого не сделать, то возникнет правовой коллапс.

Однако новый премьер-министр Садыр Жапаров угодить в водоворот беззакония не боится. На одной из пресс-конференций, отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что его волнуют не столько выборы в ЖК, сколько конституционная реформа. Напомним, что переписыванию Основного закона в программе партии «Мекенчил», которая и пролоббировала Жапарова на пост главы кабмина, посвящен отдельный блок.

Садыр Жапаров считает, что Кыргызстану следует отказаться от пропорциональной избирательной системы, вернуться к одномандатным округам и ввести институт курултая. А его сопартиец Курманкул Зулушев настаивает на референдуме по определению формы правления. Пусть народ решает, что лучше: парламентская республика или президентская.

Политолог Шерадил Бактыгул считает подобные заявления опасными и напоминает: новую реформу может инициировать только седьмой созыв Жогорку Кенеша. «Однако все промолчали, и никто на этот посыл внимания не обратил. Такие заявления вступают в прямое противоречие с действующей Конституцией, законами и толкают Кыргызстан в пропасть», — сказал он.

Нам собираются подарить новую Конституцию, утверждающую мажоритарную избирательную систему и президентскую республику. Но это не задача, которую должен ставить технический премьер.

Шерадил Бактыгул

Он пояснил, что миссия правительства переходного периода — в проведении выборов, а не в перекройке главного документа страны. Прислушается ли к этой рекомендации новый глава кабмина — другой вопрос.

Пока в стране политики делили сферы влияния и портфели, коронавирус отвоевал позиции и перешел в наступление. Число зараженных ежедневно растет и перевалило уже за отметку в 50 тысяч инфицированных. На носу подготовка к ОЗП и формирование госбюджета. Утверждать проект бюджета, так же как и план правительства по проведению осенне-зимнего периода, должен только парламент, а подписывать — президент.

Сооронбай Жээнбеков заявил, что сложит досрочно полномочия, как только страна вернется в правовое поле. Накануне на пресс-конференции премьер Жапаров пообещал, что вопрос отставки президента решится в кратчайшие сроки.

Аналитики в один голос твердят, что главе государства сейчас нельзя уходить — это грубая политическая ошибка, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Власть в этом случае перейдет к Канату Исаеву, поскольку он занял кресло торага. Но такой транзит могут не воспринять другие амбициозные политики — Канат Исаев станет и. о. президента без единого голоса.

Эксперты полагают, что с уходом Сооронбая Жээнбекова затихшее, казалось бы, противостояние вновь войдет в активную фазу и страна погрузится в пучину политических междоусобиц и митингов.

P.S. Вчера поздно вечером стало известно, что Сооронбай Жээнбеков отказался уходить. Он пообещал, что сдержит слово, но только после проведения парламентских и объявления президентских выборов.

Источник: 24.kg