Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после парламентских выборов, — Стамалиева

Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку после парламентских выборов.
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева по итогам переговоров главы государства и премьер-министра Садыра Жапарова.
«Сегодня состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с Садыром Жапаровым после того, как парламент утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьер-министра страны. На встрече премьер-министр озвучил свое требование – президент должен уйти в отставку сегодня вечером.
Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству.
Он напомнил, что он придерживается той же позиции, которую он озвучил 9 октября 2020 года – уйдет в отставку после того, как вернет страну в правовое поле — после проведения парламентских выборов, объявления выборов нового президента страны», — сообщила Стамалиева.
Источник: Элгезит
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