«Переговоры ни к чему не привели». Садыр Жапаров рассказал митингующим о беседе с Сооронбаем Жээнбековым

Премьер просит людей разойтись и обещает, что завтра вопрос об отставке президента точно решится
Премьер-министр Садыр Жапаров выступил перед митингующими возле здания правительства. Собравшиеся требуют немедленной отставки президента Сооронбая Жээнбекова.
- Спасибо, что вы пришли меня поддержать, — подчеркнул он. — Буду благодарен в обоих мирах. Я оправдаю ваши надежды. Ваше второе требование было — отставка президента. Но переговоры ни к чему не пришли, и мы договорились встретиться завтра в 11:00. Прошу вас в последний раз, разойдитесь сегодня. А если завтра вопрос не решится, то я не беру ответственность.
Митингующие начали перебивать премьер-министра и кричать: «Вас обманули!».
- Я не обманут, завтра вопрос решится, — заверил он. — Мы столько ждали, давайте еще один день подождите.
Протестующие возмущенно гудят и выкрикивают: «Нет, не будем ждать!».
Модераторы пытаются успокоить возмущенных людей.
- Сегодня расходитесь, приходите завтра к 11:00, до свидания, — сказал Жапаров.
Перед митингующими выступил и экс-депутат ЖК Камчыбек Ташиев.
- Из уважения к Садыру Нургожоевичу соблюдайте порядок, мы выиграем, завтра продолжатся переговоры, — сказал он.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!