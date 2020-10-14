«Переговоры ни к чему не привели». Садыр Жапаров рассказал митингующим о беседе с Сооронбаем Жээнбековым

Премьер просит людей разойтись и обещает, что завтра вопрос об отставке президента точно решится

Премьер-министр Садыр Жапаров выступил перед митингующими возле здания правительства. Собравшиеся требуют немедленной отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

- Спасибо, что вы пришли меня поддержать, — подчеркнул он. — Буду благодарен в обоих мирах. Я оправдаю ваши надежды. Ваше второе требование было — отставка президента. Но переговоры ни к чему не пришли, и мы договорились встретиться завтра в 11:00. Прошу вас в последний раз, разойдитесь сегодня. А если завтра вопрос не решится, то я не беру ответственность.

Митингующие начали перебивать премьер-министра и кричать: «Вас обманули!».

- Я не обманут, завтра вопрос решится, — заверил он. — Мы столько ждали, давайте еще один день подождите.

Протестующие возмущенно гудят и выкрикивают: «Нет, не будем ждать!».

Модераторы пытаются успокоить возмущенных людей.

- Сегодня расходитесь, приходите завтра к 11:00, до свидания, — сказал Жапаров.

Перед митингующими выступил и экс-депутат ЖК Камчыбек Ташиев.

- Из уважения к Садыру Нургожоевичу соблюдайте порядок, мы выиграем, завтра продолжатся переговоры, — сказал он.

Источник: vesti.kg