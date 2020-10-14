(Видео) Садыр Жапаров: Была бы моя воля, отпустил бы Атамбаева под домашний арест

Премьер-министр ответил журналистам на вопросы о задержании бывшего президента

Премьер-министр Садыр Жапаров ответил на вопросы журналистов об аресте бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе пресс-конференции глава правительства заявил, что он не против освобождения экс-главы государства под домашний арест.

- Если бы это зависело от меня, то я бы отпустил его под домашний арест. Потому что плохой он или хороший, но 6 лет возглавлял государство. По моему мнению, было бы правильно ему находиться дома, участвовать в судебных процессах. И если его вина будет доказана, то уже заключить под стражу. А то, что его арестовали по недавним событиям, то это неправильно, - ответил премьер.

Источник: vesti.kg