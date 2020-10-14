Сооронбай Жээнбеков поздравил Садыра Жапарова и Каната Исаева с назначениями

Президент на встрече с новыми премьером и спикером ЖК выразил надежду, что их деятельность принесет пользу обществу и стране
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, встретился с торага Жогорку Кенеша Канатом Исаевым и премьер-министром Садыром Жапаровым.
Глава государства поздравил их с назначением на должности, пожелал успехов в работе и выразил надежду, что их деятельность будет созидательной и принесет пользу обществу и стране.
Президент подчеркнул, что сегодня перед страной остро стоят вопросы подготовки ко второй волне пандемии коронавирусной инфекции, а также к прохождению осенне-зимнего отопительного сезона.
Также он отметил, что кроме проработки краткосрочных планов, необходимы долгосрочные программы по развитию страны, в числе которых восстановление экономики, привлечение инвестиций, социальные обязательства государств и др.
Жээнбеков подчеркнул, что всегда готов к диалогу со сторонами ради стабильности и развития страны.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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