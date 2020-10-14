Президент подписал указ о назначении премьер-министра Садыра Жапарова
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О назначении премьер-министра и членов правительства Кыргызской Республики».
По данным пресс-службы главы государства, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции решено назначить правительство в следующем составе:
первый вице-премьер-министр — Артем Новиков;
вице-премьер-министр — Равшан Сабиров;
вице-премьер-министр — Максат Мамытканов;
вице-премьер-министр — Аида Исмаилова;
министр экономики — Санжар Муканбетов;
министр финансов — Кыялбек Мукашев;
министр здравоохранения — Алымкадыр Бейшеналиев;
министр сельского хозяйства — Эркинбек Чодуев;
министр юстиции — Марат Жаманкулов;
министр иностранных дел — Руслан Казакбаев;
министр культуры и информации — Нуржигит Кадырбеков;
министр чрезвычайных ситуаций — Бообек Ажикеев;
министр внутренних дел — Уланбек Ниязбеков;
министр транспорта и дорог — Бакыт Бердалиев;
министр труда и соцзащиты — Улукбек Кочкоров;
министр образования и науки — Алмазбек Бейшеналиев;
председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования — Жыргалбек Сагынбаев;
председатель Государственного комитета информационных технологий и связи — Алтынбек Исмаилов.
Источник: 24.kg
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