Для чего Текебаеву понадобился мандат?

Он также хочет непосредственно участвовать в принятии решений, позволяющих вернуть страну в правовое поле, менять погоду, преследуя личные политические интересы.
Даже мы не можем этого понять. Главный «атамекеновец» затребовал у ЦИК вернуть ему мандат, как только была погашена его судимость. Когда ЦИК посетовал на отсутствие вакантных мест, сопартиец Садык Шер выразил готовность уступить свое место.
Таким образом, Омурбек Текебаев близок к тому, чтобы стать депутатом Жогорку Кенеша, чей срок работы истекает, но он вынужден функционировать из-за сложившейся в стране ситуации. Нам стало интересно, почему Омурбек Чиркешович хочет стать депутатом парламента, который может прекратить работу в самом ближайшем будущем. Размышляли и строили предположения. Текебаев понимает, что работа VI созыва парламента продлится в связи с политической обстановкой. Он также хочет непосредственно участвовать в принятии решений, позволяющих вернуть страну в правовое поле, менять погоду, преследуя личные политические интересы. Поэтому не стоит удивляться, если на ближайших заседаниях Жогорку Кенеша мы увидим какие-либо демарши со стороны Текебаева…
Источник: газета «Майдан.kg» №38 от 14.10.2020 / стр. 7
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