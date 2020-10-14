Садыр Жапаров еще раз стал премьером. Коалиция большинства его утвердила

Депутаты проголосовали единогласно
Коалиция парламентского большинства единогласно утвердила Садыра Жапарова на пост премьер-министра КР. Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании ЖК.
Однако у некоторых депутатов возникли вопросы. На что Иса Омуркулов ответил, что нардепы смогут задать свои вопросы позже.
Отметим, заседание коалиции большинства провел депутат Иса Омуркулов.
Тем временем свое место в зале заседания уже занял торага Жогорку Кенеша Канат Исаев.
Источник: vesti.kg
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