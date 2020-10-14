США поддерживают мирный и демократический переходный период в Кыргызстане

Бишкек, "Саясат. kg". Заявление об угрозах конституционному строю Кыргызстана

Соединенные Штаты Америки поддерживают мирный и демократический переходный период в Кыргызской Республике. Очевидно, что одним из препятствий на пути демократического прогресса является попытка организованных преступных группировок оказать влияние на политику и выборы. Об этом свидетельствует подкуп голосов во время выборов 4 октября, насилие и запугивание на площади Ала-Тоо 9 октября, а также нарушения на заседании парламента 10 октября.

Соединенные Штаты поддерживают усилия Президента Сооронбая Жээнбекова, политических лидеров, гражданского общества и ученых-юристов по возвращению политической жизни страны к конституционному порядку. Граждане и их лидеры должны продолжать борьбу против влияния организованной преступности и коррупции на политику. Конечной целью должно быть соблюдение Конституции Кыргызстана и верховенства закона.

Соединенные Штаты Америки поддерживают народ Кыргызстана в это время и призывают всех соседей Кыргызской Республики и международных партнеров уважать суверенитет Кыргызстана, в то время, когда кыргызский народ работает над решением этих проблем самостоятельно и без насилия.