Как Сооронбай Жээнбеков навредил самому себе

Путь страны от восхищения внешним видом президента до взятия Белого дома

В свете последний событий в Кыргызстане президент Сооронбай Жээнбеков стал одним из самых обсуждаемых персонажей в обществе. На всех уровнях не утихают жаркие споры о том, должен ли глава государства покинуть свой пост, либо целесообразнее сохранить легитимного представителя власти до полного выхода из политического кризиса.

Мнения бытуют разные. Кто-то всерьез убежден, что Жээнбеков является единственной силой, способной урегулировать ситуацию. Другие же считают дальнейшее нахождение президента у власти абсолютно неприемлемым, ибо он окончательно потерял доверие народа и дискредитировал весь госаппарат.

На фоне продолжающихся разговоров о грядущей отставке главы государства, а также его собственных заявлений об этом, Vesti.kg решили подвести предваритеьные итоги правления Сооронбая Жээнбекова и понять, как и когда он успел снискать сомнительную славу среди определенной части населения.

Итак, три года назад, 15 октября, в Кыргызстане состоялись президентские выборы. Согласно результатам, объявленным Центральной избирательной комиссией, в упорной борьбе с Омурбеком Бабановым победу одержал кандидат от партии власти (СДПК) Сооронбай Жээнбеков, набрав 54,76 % голосов населения.

Буквально с первых дней правления новый руководитель страны обаял многих заметно изменившимся имиджем, безупречным внешним видом, авиаперелетами эконом-классом, отменой практики перекрытия дорог для проезда кортежа и т.д. Однако эти чары действовали недолго. И дело даже не в «посадке» ближайшего друга, приведшего его к власти. Хотя «социал-демократы» могут тут поспорить.

Мы решили вспомнить и проверить, выполнил ли Жээнбеков основные предвыборные обещания, заняв пост №1 в республике.

Зарплаты врачей и учителей

Так, 22 августа текущего года вышло интервью Сооронбая Жээнбекова на радиостанции «Биринчи радио», где он напомнил об одном из наиболее приоритетных своих обещаний.

«Сделать одними из уважаемых в нашем обществе учителей и врачей, чтобы они были самыми высокооплачиваемыми специалистами страны, создание условий для рядовых предпринимателей, забота о престарелых, детях, нуждающихся, снижение коррупции во всех сферах жизни. Решение этих вопросов — моя основная задача. По сути, это те обещания, которые я давал во время своей президентской предвыборной кампании», - напомнил он.

Странно, что президент вспомнил об этом обещании в августе, учитывая, какая обстановка сложилась в стране буквально за месяц до выхода данного интервью.

Кыргызстанцы до сих пор помнят, как в пик заболеваемости COVID-19 медработники анонимно жаловались в СМИ на условия работы и тотальное давление со стороны «компетентных» органов. По словам людей в белых халатах, больниц на всех зараженных катастрофически не хватало, руководство медучреждений выделяло места своим знакомым, врачи не получали дополнительные выплаты, лекарств в стационарах тоже оказалось недостаточно. Из-за нехватки медработников правительство просило медиков выйти из заслуженных отпусков. Власти оказались неготовыми к борьбе с коронавирусом, о чем в те дни твердил едва ли не каждый кыргызстанец. Ввиду отсутствия должного ухода за пациентами, острой нехватки аппаратов ИВЛ, масок и витаминов суточные показатели смертности от коронавируса кратно возросли.

Тогда на помощь врачам вышли волонтеры, многие из которых не имели медицинского образования. Отважные молодые люди развозили больных, ухаживали за пациентами в стационарах, дежуря в медучреждениях днем и ночью. Где все это время был президент, недоумевали многие. Люди ждали, когда лидер нации наконец прервет «обет молчания» и открыто выступит с обращением к народу.

Международные доноры также решили помочь кыргызстанским врачам. Благодаря этому в КР удалось снизить рост заболеваемости. Однако уже сегодня, согласно данным Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, за сутки выявили 343 новых случая COVID-19. Вирус снова наступает. Схожие показатели в Кыргызстане наблюдались в июле, когда страна оказалась бессильной перед новой болезнью.

Что же касается учителей, то вопрос повышения зарплаты преподавателям по-прежнему остается актуальным. Бывший премьер Кубатбек Боронов, отвечая 4 октября на вопросы журналистов, заявил, что правительство не рассматривает вопрос об увеличении заработной платы учителям.

«Мы увеличили заработную плату врачам и расходовали на это большие средства. И это решение было правильным, эти люди рисковали своей жизнью. Сейчас на повестке стоит вопрос о повышении заработной платы медицинскому персоналу. Вопрос об увеличении зарплаты учителям не рассматривается», - отрезал Боронов.

Таким образом данное обещание президента все еще висит в воздухе. Потерпите, преподаватели.

Парламентские выборы

В том же интервью 22 августа Жээнбеков отмечал, что поддержка следующего парламента нужна в целях продвижения направлений, начатых для улучшения жизни граждан, чтобы вместе реализовать намеченные реформы. Здесь следует остановиться поподробнее.

В конце минувшего года на ежегодной пресс-конференции Сооронбай Жээнбеков уверял, что выборы-2020 пройдут честно и прозрачно.

«Сейчас много говорят, что будет партия власти, многие ко мне приходят и спрашивают, как будут проходить выборы. Они будут объективными и прозрачными», — заверил тогда он.

Наверное, именно с целью улучшения жизни граждан в выборах решили принять участие как минимум три провластные партии - «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Во всяком случае, именно эту троицу чаще всего упрекали в излишней лояльности к действующему режиму. Также стоит отметить, что указанные политобъединения раскошелились больше всех. Центральная избирательная комиссия сегодня опубликовала очередной отчет о движении средств на специальных счетах партий. Так, «Мекеним Кыргызстан» оказалась наиболее щедрой, израсходовав 142 503 472 сомов. За ними следует «Кыргызстан», потратившая 123 646 285 сомов, и «Биримдик» - 104 663 799 сомов.

ЦИК зарегистрировал 16 партий, участвующих в парламентских выборах. В день голосования, 4 октября, на избирательных участках воцарились беззаконие, массовый подкуп и прочие нарушения. По свидетельствам очевидцев, представители партий раздавали избирателям маски с подозрительными пометками или деньги, просили фотографировать бюллетени, наблюдатели провожали граждан до кабинок, на некоторых участках не сработали мониторы… Вечером того же дня ЦИК объявил предварительные результаты голосования, которые и послужили толчком к последующим народным волнениям. Первые места, как ни странно, заняли «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Следом расположились партии «Бутун Кыргызстан» и «Мекенчил». Однако партии с более выраженной оппозиционной направленностью набрать необходимый семипроцентный порог не сумели. Что произошло в стране дальше, знают и видели все… Обещанных Жээнбековым справедливых выборов не состоялось.

Все будут равны перед законом

Перейдем к самому громкому обещанию главы государства в период предвыборной кампании. Речь о пресловутой борьбе с коррупцией.

Сооронбай Жээнбеков отмечал, что главный смысл борьбы будет заключаться в том, что все граждане станут равны перед законом. Тогдашний кандидат во время теледебатов подчеркнул, что борьбу с коррупцией начнет со своего главного оппонента - кандидата от партии «Республика - Ата Журт» Омурбека Бабанова.

Что в итоге? В 2017 году Омурбек Бабанов покинул страну. Ему инкриминировали две статьи УК КР. 9 августа 2019 года бывший премьер вернулся в Кыргызстан. Его несколько раз вызвали на допрос в качестве свидетеля в ГКНБ и ГСБЭП. О том, как развивались дальнейшие события и какое развитие получили заведенные дела, правоохранители упорно умалчивают.

Тем временем радио «Азаттык» выпустило расследование о деятельности экс-замглавы ГТС Раимбека Матраимова. Сооронбай Жээнбеков в конце 2018 года на пресс-конференции поручил правоохранительным органам проверить имущество так называемого «Раима-миллиона». Делом занялась ГСБЭП (Финполиция). Занялась надолго, но безрезультатно.

Радио «Азаттык» 29 мая минувшего года опубликовало расследование «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов», в котором рассказывается о выводе с 2011 по 2017 год из республики через различные банки около 700 млн долларов.

Затем, 21 ноября, радио «Азаттык», Kloop и OCCRP опубликовали вторую часть расследования о том, как из Кыргызстана вывели 700 млн долларов.​

4 декабря вышла третья часть расследования, где сообщалось, как действует курьерская сеть, через которую из Кыргызстана вывозят деньги.

Журналистам удалось максимально подробно рассказать о деятельности бывшего таможенника. Однако президент Жээнбеков на все вопросы граждан упрямо просил предоставить ему факты.

Кроме того, Factcheck 17 декабря выпустил расследование об имуществе супруги Раимбека Матраимова, где указана стоимость люксовых часов, брендовых сумок и одежды Уулкан Тургуновой, которая в соцсетях назвала себя Амандой Матраимовой.

Ценники роскошных аксессуаров тоже возмутили кыргызстанцев. В итоге хронический недостаток фактов перед глазами президента вынудил граждан организовать серию мирных митингов в Бишкеке. Но тщетно. Президент стойко стоял на своем.

Очередной и последний на сегодняшний день шквал критики в адрес Жээнбекова обрушился после недавнего захвата Белого дома, когда лидер страны оперативно самоустранился и буквально оставил республику на растерзание криминальным элементам. Пока рядовые граждане гадали, откуда Жээнбеков спустя некоторое время все же начал записывать свои видеообращения, ряд предприятий, горнодобывающих компаний, а также прочих объектов бизнеса подверглись нападению неизвестных. Имели место и факты поджога. В трудный для государства момент страна осталась без лидера, который возобновил активность лишь с появлением в столице военной техники.

Справедливости ради необходимо признать, что Сооронбай Жээнбеков в настоящее время действительно остается легитимным президентом. Однако в нынешних условиях это обстоятельство вызывает, по меньшей мере, смешанные чувства у многих граждан. А причины мы описали выше.

Источник: vesti.kg