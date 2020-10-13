Сеид Атамбаев намерен очистить свою партию от сторонников отца?

Кроме этого, сын бывшего президента выразил надежду, что новый глава правительства проведёт повторные прозрачные и честные выборы.
Политика политической партии "Социал-демократы" будет отличаться от политики партии "СДПК", основоположником которой является экс-президент Атамбаев Алмазбек. Об этом заявил лидер партии и сын бывшего президента Сеид Атамбаев.
По его словам, Алмазбек Атамбаев строил свою партию со своей командой, с собственными ценностями и стремлениями становления государства.
"Мы создали новую партию "Социал-демократы" с новым видением развития страны, с новыми идеями. В рядах нашей партии молодые и прогрессивные ребята, специалисты и профессионалы своего дела. Политика нашей партии отличается от политики партии "СДПК", основоположником которой является экс-президент Атамбаев Алмазбек Шаршенович. Он строил свою партию со своей командой, с собственными ценностями и стремлениями становления государства. Но наша партия - это отдельный и самостоятельный институт, который отличается своей платформой и целями", - заявил Сеид Атамбаев.
Кроме этого, сын бывшего президента выразил надежду, что новый глава правительства проведёт повторные прозрачные и честные выборы.
Возможно, заявление Сеида Атамбаева можно понимать так, что он намерен полностью переформатировать свою партию и очистить ее от всего негатива, который сложился в отношении СДПК –детища его отца. Тем более, по данным источников, лидер партии намерен к последующим выборам очистить партию от ярых сторонников своего отца, которые еще были в СДПК.
Напомним, из СДПК в "Социал-демократы" перешли Темирлан Сулианбеков, Ирина Карамушкина, Фариз Ниязов, Анвар Артыков, Карамат Орозова и другие.
Источник: vb.kg
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