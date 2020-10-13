Президент Жээнбеков вернет постановления парламента об избрании С.Жапарова премьером

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 октября, встретился с Садыром Жапаровым.
Обсуждена текущая общественно-политическая ситуация в стране, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства озвучил свою позицию по постановлениям Жогорку Кенеша об утверждении программы, определения структуры и состава Правительства страны.
Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что он вернет постановления парламента обратно в Жогорку Кенеш.
«Для сохранения и укрепления стабильности в стране все наши решения должны быть легитимны и не подвергаться сомнению», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
Глава государства намерен обратиться в парламент для рассмотрения данного вопроса с соблюдением всех требований действующего законодательства КР.
Источник: Кабар
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