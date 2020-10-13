Президент Жээнбеков вернет постановления парламента об избрании С.Жапарова премьером

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 октября, встретился с Садыром Жапаровым.

Обсуждена текущая общественно-политическая ситуация в стране, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства озвучил свою позицию по постановлениям Жогорку Кенеша об утверждении программы, определения структуры и состава Правительства страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что он вернет постановления парламента обратно в Жогорку Кенеш.

«Для сохранения и укрепления стабильности в стране все наши решения должны быть легитимны и не подвергаться сомнению», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства намерен обратиться в парламент для рассмотрения данного вопроса с соблюдением всех требований действующего законодательства КР.

Источник: Кабар