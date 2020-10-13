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В партии «Чон Казат» сказали, что не могут найти Сыймыка Жапыкеева

Самопровозглашенный генпрокурор несколько дней не выходит на связь со своими соратниками

Члены партии «Чон Казат» уже нескольких дней не могут найти одного из своих лидеров — Сыймыка Жапыкеева. Об этом Vesti.kg сообщил кандидат в депутаты от указанного политобъединения Асхат Осмонов.

По его словам, телефон Жапыкеева недоступен.

- Мы его уже несколько дней не можем найти,- сказал Осмонов.

Между тем на Фейсбук-странице Жапыкеева 18 часов назад появилась публикация, в которой он указал, что «простой народ поддерживает нового главу кабмина Садыра Жапарова».

«Простой народ поддержал Садыра Жапарова, передав ему временную власть. Президент должен написать заявление об отставке»,- написал бывший прокурор.

Напомним, после многотысячного митинга, который перетек в массовые беспорядки, Жапыкеева провозгласили и.о генпрокурором. Спустя несколько дней в одном из интервью он заявил, что возбудил уголовное дело в отношении Сооронбая Жээнбекова, Райымбека Матраимова и экс-премьера Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Источник: vesti.kg

           

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