Садык Шер-Нияз рассказал, почему передает мандат Текебаеву

Решение передать мандат Текебаеву было принято спонтанно.
Об этом 13 октября сообщил депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз.
Он напомнил, что Верховный суд отменил обвинительный приговор районного суда в отношении Омурбека Текебаева.
По его словам, на заседании ЦИК было мнение, что если забрать мандат у депутата, то будут судебные дела.
«Но, если кто-нибудь из фракции «Ата Мекен» откажется от мандата, то автоматически этот мандат вручается Омурбеку Текебаеву. На сегодня мы на поле неразберихи и хаоса, такие опытные и мудрые политики, как Текебаев, вернут все в русло легимитизации и законности нашего государства. Он внесет больше, чем кто-либо из фракции «Ата Мекен», – сказал он.
Отметим, что в своем заявлении в ЦИК Садык Шер-Нияз указал, что сдает мандат с условием его дальнейшей передачи Омурбеку Текебаеву.
Источник: reporter.kg
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