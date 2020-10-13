Омурбек Текебаев метит в кресло спикера и президента Кыргызстана?

Накануне экс-лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил о том, что готов вернуться в Жогорку Кенеш.
Омурбек Текебаев пошёл на перехват власти, поэтому возвращается в парламент. Об этом написал эксперт Турат Акимов.
- Он решил получить депутатский мандат, затем запрыгнуть на место спикера. После Текебаев проведет процедуру импичмента и сам станет и.о. президента, - считает Акимов.
Напомним, накануне экс-лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил о том, что готов вернуться в Жогорку Кенеш. Политику ответили, что свободных мест в парламенте нет. Однако вечером его сопартиец Садыр Шер-Нияз сообщил, что отказывается от своего мандата в пользу Текебаева.
В 2017 году Центризбирком лишил лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева мандата депутата Жогорку Кенеша. Основанием для решения стала судимость политика.
Источник: vb.kg
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