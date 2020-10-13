(Фото) Депутат ЖК Садык Шер-Нияз намерен передать свой мандат Омурбеку Текебаеву

Накануне ЦИК отказал «отцу Конституции» в восстановлении его избирательного права в связи с отсутствием вакантных мест в парламенте

Депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз намерен сдать свой мандат при условии восстановления избирательных прав Омурбека Текебаева и передачи ему мандата.

Соответствующее заявление парламентарий написал в ЦИК.

«12 октября 2020 года рассматривалось заявление экс-депутата О.Ч.Текебаева о возвращении ему депутатского мандата в связи с постановлением Верховного

суда об отмене приговора Первомайского суда и пересмотре его дела. При рассмотрении данного заявления 6 членов ЦИК поддержали решение о

передаче ему мандата. Два члена ЦИК А. Асаналиев и А. Эшимов сообщили, что готовы были бы поддержать данное решении при наличии вакантного

мандата. В связи с вышеизложенным и при условии восстановления избирательных прав О.Текебаева и передачи ему моего мандата сообщаю, что отказываюсь

от своего депутатского мандата», - говорится в заявлении нардепа.

Напомним, накануне в ходе рассмотрения заявления Текебаева комиссия сообщила, что заявление лидера партии «Ата Мекен» остается открытым до образования вакантного мандата.

Источник: vesti.kg