(Фото) Депутат ЖК Садык Шер-Нияз намерен передать свой мандат Омурбеку Текебаеву 

Накануне ЦИК отказал «отцу Конституции» в восстановлении его избирательного права в связи с отсутствием вакантных мест в парламенте
Депутат Жогорку Кенеша Садык Шер-Нияз намерен сдать свой мандат при условии восстановления избирательных прав Омурбека Текебаева и передачи ему мандата.
Соответствующее заявление парламентарий написал в ЦИК.
«12 октября 2020 года рассматривалось заявление экс-депутата О.Ч.Текебаева о возвращении ему депутатского мандата в связи с постановлением Верховного
суда об отмене приговора Первомайского суда и пересмотре его дела. При рассмотрении данного заявления 6 членов ЦИК поддержали решение о
передаче ему мандата. Два члена ЦИК А. Асаналиев и А. Эшимов сообщили, что готовы были бы поддержать данное решении при наличии вакантного
мандата. В связи с вышеизложенным и при условии восстановления избирательных прав О.Текебаева и передачи ему моего мандата сообщаю, что отказываюсь
от своего депутатского мандата», - говорится в заявлении нардепа.
Напомним, накануне в ходе рассмотрения заявления Текебаева комиссия сообщила, что заявление лидера партии «Ата Мекен» остается открытым до образования вакантного мандата.
Источник: vesti.kg
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