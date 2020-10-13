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Подробности Политика 13.10.2020 10:18 Просмотров: 23

(Видео) Курсан Асанов арестован на два месяца в СИЗО ГКНБ

Экс-замминистра ВД подозревается в организации беспорядков на площади Ала-Тоо Первомайский районный суд Бишкека вынес решение о водворении на два месяца в СИЗО ГКНБ экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Отметим, Асанов подозревается в организации массовых беспорядков, прошедших на площади Ала-Тоо. Сторонники, пришедшие поддержать обвиняемого, высказали недовольство решением суда. Источник: vesti.kg