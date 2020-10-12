Ташиев про Касымалиеву: У этой женщины все в порядке с головой?

По словам Ташиева, эти люди распространяют искаженную, ложную, заведомо провокационную информацию.

Лидер партии "Мекенчил" Камчыбек Ташиев прокомментировал заявления депутатов Аиды Касымалиевой и Канатбека Исаева о том, что при назначении Садыра Жапарова премьер-министром был нарушен закон, в частности, не удалось собрать необходимый кворум депутатов. Своим мнением он поделился с изданием sayasat.kg.

По словам Ташиева, эти люди распространяют искаженную, ложную, заведомо провокационную информацию.

- В избрании Садыра Жапарова премьер-министром не ыбла нарушена ни одна буква закона. Весь аппарат Жогорку Кенеша работал над обеспечением кворума и законности документов. Только после подтверждения присутствия каждого депутата началось заседание. Я так думаю, что главная цель тех, кто заявляет об отсутствии - это вернуть страну к хаосу. Например, как Канат Исаев узнал, что не было кворума, если его самого не было? Где был сам Канат Исаев, когда обстановка в стране была напряженной, и когда мы пытались вернуть все в правовое русло? Вместо того, чтобы по завершении депутатских полномочий сделать что-то хорошее для народа он делает все наоборот. Порядок только-только начинает устанавливаться, и Канат Исаев будет нарушать его, то он понесет ответственность. Похоже и Аиде Касымалиевой мир народа не нужен! Иначе почему она явилась на заседание парламента и потом ушла? То она объявила себя первым вице-спикером, хотя такой должности нет в регламенте Жогорку Кенеша, то теперь она объявляет себя спикером. У этой женщины все в порядке с головой?

Как вы думаете, какую цель они преследуют?

Я должен ясно и четко спрояснить, что за всеми текущими действиями против Садыра Жапарова скрывается большая провокация. Они знают, что его избрал народ, но им обязательно нужно прогнать нового премьера. Их самих гложет зависть, что они не могут получить заветное для них место. Хотели совершить контрреволюцию, но им этого не удалось. Хочу предупредить, что если Канатбек Исаев, Аида Касымалиева и другие не прекратят свои грязные игры, то все они понесут личную ответственность перед разгневанным народом!

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