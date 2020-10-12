Мирлан Бакиров подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова в должности премьера

Новый торага ЖК подписал документ, несмотря на споры о легитимности назначения нового главы кабмина

Вице-спикер Жогорку Кенеша подписал постановление об утверждении Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Об этом Vesti.kg сообщил пресс-секретарь аппарата парламента Ибраим Нуракун уулу.

Подпись была поставлена, несмотря на разногласия некоторых депутатов, активистов и многих граждан Кыргызстана о легитимности данного назначения.

Источник: vesti.kg