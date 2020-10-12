Нет вакантных мест. ЦИК не вернул Омурбеку Текебаеву депутатский мандат

Однако «отец Конституции» еще сохраняет шансы попасть в парламент

Центризбирком принял решение об отказе Омурбеку Текебаеву в восстановлении его депутатского мандата. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания ЦИК.

Впрочем, комиссия отметила, что заявление лидера партии «Ата Мекен» остается открытым до образования вакантного мандата. То есть, если кто-то из членов партии сложит свои полномочия, Текебаев сможет занять его место в парламентской фракции.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году были признаны виновными и приговорены к отбыванию наказания в местах лишения свободы сроком на восемь лет.

Однако Верховный суд в августе 2019 года отправил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге 29 августа оба были отпущены под домашний арест.

Источник: vesti.kg