Нет вакантных мест. ЦИК не вернул Омурбеку Текебаеву депутатский мандат

Однако «отец Конституции» еще сохраняет шансы попасть в парламент
Центризбирком принял решение об отказе Омурбеку Текебаеву в восстановлении его депутатского мандата. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания ЦИК.
Впрочем, комиссия отметила, что заявление лидера партии «Ата Мекен» остается открытым до образования вакантного мандата. То есть, если кто-то из членов партии сложит свои полномочия, Текебаев сможет занять его место в парламентской фракции.
Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году были признаны виновными и приговорены к отбыванию наказания в местах лишения свободы сроком на восемь лет.
Однако Верховный суд в августе 2019 года отправил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге 29 августа оба были отпущены под домашний арест.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!