Бакетаев: Аида Касымалиева избегает ответственности перед избирателями

По его словам, депутат сама нарушила ряд статей регламента ЖК КР.

Депутат Аида Касымалиева повела себя не корректно и не этично, заявив о нелегитимности решения Жогорку Кенеша КР по поводу назначения Садыра Жапарова премьер-министром. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, депутат сама нарушила ряд статей регламента ЖК КР.

- В первую очередь это касается статьи 144, 1-й пункт которой гласит, что "каждый депутат Жогорку Кенеша при исполнении своих полномочий обязан избегать конфликта личных и общественных интересов (далее конфликт интересов).

2-й пункт – "В случае возникновения конфликта интересов депутат обязан вести себя в соответствии с Кодексом депутатской этики. Депутат должен делать все, чтобы его добросовестность не вызывала у общественности сомнений, и чтобы общественность имела возможность убедиться в этом.

3-й пункт – "До начала рассмотрения любого вопроса или в ходе его рассмотрения на заседании Жогорку Кенеша, комитета, комиссии депутат, имеющий к данному вопросу личный интерес, обязан поставить в известность председательствующего на заседании о конфликте интересов и самоустраниться от дальнейшего обсуждения вопроса и голосования", - процитировал политолог статьи закона.

Далее Касымалиева, продолжил эксперт, избегает ответственности перед избирателями.

- Согласно тому же регламенту, депутат несет ответственность перед народом и своими избирателями в этот сложный момент для государства. На счет кворума опять же можно поспорить. Даже если остальные не присутствовали на заседании, но дали доверенность, то решение будет иметь юридическую силу. Так как причина отсутствия депутатов была на лицо – это угроза, преследование, болезнь, и далее форс-мажоры. В любом слчае закон позволяет голосовать по доверенности, оповестив комитет по регламенту телефонограммой, - отметил эксперт.

Напомним, ранее вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева на своей странице в социальных сетях написала заявление в котором назвала всессию Жогорку Кенеша, где избрали премьер-министра, нелегитимной. Кроме того, она заявила, что покинула сессию до регистрации, но ее все равно зарегистрировали для кворума.

Источник: vb.kg