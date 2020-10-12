Где Омурбек Бабанов?

Он в городе Бишкеке, планов отъезда нет.
Омурбек Бабанов в данное время находится на территории Кыргызстана. Он не задержан, сообщили вчера, 11 октября, инсайдеры из штаба партии «Республика».
«Он в городе Бишкеке, планов отъезда нет. Состояние его хорошее. Его никуда не приглашали», — сообщили источники.
Источник: Баракелде
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