Где Омурбек Бабанов?

Он в городе Бишкеке, планов отъезда нет.

Омурбек Бабанов в данное время находится на территории Кыргызстана. Он не задержан, сообщили вчера, 11 октября, инсайдеры из штаба партии «Республика».

«Он в городе Бишкеке, планов отъезда нет. Состояние его хорошее. Его никуда не приглашали», — сообщили источники.

Источник: Баракелде