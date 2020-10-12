Каптагаев: Сооронбаю Жээнбекову надо срочно утвердить правительство Садыра Жапарова

Экс-глава Иссык-Кульской области заявил, что отставка президента в нынешней ситуации может быть равносильна побегу

Президент Сооронбай Жээнбеков не должен уходить в отставку до проведения повторных выборов Жогорку Кенеша. Такое мнение выразил экс-полпред правительства в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев.

В своем заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook, бывший чиновник отметил, что отставка Жээнбекова в нынешней политической ситуации будет равносильна побегу.

«Заявление президента о том, что он уходит с поста, было озвучено и с трибуны Жогорку Кенеша, и на площади Ала-Тоо. Эта весть разлетелась как ветер. Есть те, кто поддерживает, а также те, кто обеспокоен, и те, кто против.

Может быть, он действительно в таком настроении сидит, может, в раздумьях. Бремя государства и народа - нелегкая ноша. И это решение он принял от безвыходности, от боязни кровопролития и желания защитить страну от подобных событий, поставив общие интересы выше своего личного авторитета и карьеры.

Сейчас есть мнение, что раз уж сказал «уйду с поста», то должен уйти. Если будем опираться на простую логику, то это правильно. Но правильно ли с государственной точки зрения? Государство - не игрушка.

По этому поводу нам важно сказать одно: решение президента Сооронбая Жээнбекова уйти с должности в такой ситуации равносильно побегу. Это будет безответственным поступком. Глава государства должен выполнять свои обязанности до тех пор, пока страна не встанет на законный путь. Потому что парламент, которому передается власть, сам нелегитимный. Жогорку Кенеш потерял доверие народа. Столь неспокойные дни страна переживает по вине большинства депутатов этого состава», - говорит Каптагаев.

Он также добавил, что главе государства в срочном порядке нужно утвердить состав правительства во главе с Садыром Жапаровым.

«Если президент уйдет с поста, то ему нужно в срочном порядке утвердить правительство Садыра Жапарова, дать ему возможность работать, а также провести повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша, после чего добровольно уйти в отставку при новом составе парламента, передав власть новоизбранному спикеру.

Затем будут президентские выборы, и человек, которого поддерживает народ, станет главой государства, а в стране установится законность. Садыр Жапаров станет полноценным президентом, если народ его поддержит. Только тогда следует начинать обсуждение конституционной реформы, будущего государства и общественного устройства, а сейчас те, кто сразу поднимает этот вопрос, толкают страну еще дальше в правовой хаос. Думаю, это необходимо понимать», - заключил Каптагаев.

Напомним, 10 октября текущего года в госрезиденции «Ала-Арча» прошло внеочередное заседание парламента, в ходе которого депутаты утвердили Садыра Жапарова в должности премьер-министра.

Однако решение парламентариев вызвало недовольство у части общества и депутатов. Так, Аида Касымалиева, Дастан Бекешев и Каныбек Иманалиев заявили о нелегитимности данного назначения.

Садыр Жапаров отбывал наказание в исправительной колонии №27, в 2018 году его признали виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники экс-главы Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Жапаров был освобожден из колонии митингующими в ночь с 5 на 6 октября, после захвата Белого дома.

Источник: vesti.kg