Нариман Тюлеев: "Депутаты чимкирикского созыва, из-за которых в принципе и начались события, продолжают вносить смуту и волнения"

Бишкек, "Саясат. kg". Хватит провоцировать народ!

С самого начала октябрьских событий по воле судьбы я оказался в гуще событий. Я со своими близкими вышел охранять ГУМ и прилегающую территорию. С момента разгона я не видел никого из лидеров так называемой оппозиции. Люди стояли от Советской до Карпинки, их были тысячи. Противоборство было прям у здания телекома.

Я с первых минут был на улице с народом, и тот кто обвиняет народ в дикости и не образованности глубоко ошибается. Это не сравнить с 2005 или 2010 годом, ни у кого не было цели мародерствовать и создавать беспорядки. Это были люди с горящими сердцами и глазами. Мы оказывали помощь раненым, это долг любого человека.

Мы вносили посильный вклад в стабилизацию ситуации. Я не лез в эти политические интриги и противоборство за кресла, моя позиция - мир в стране. Я с командой с первых часов помогал митингующим, кормили, обеспечивали водой, обеспечивали медикаментами. Нуждающимся предлагали кров.

Все последующие дни я и моя команда была в составе народных дружин. 6 дней я не был дома, 6 ночей мы патрулировали центр. Хотя мы обеспечивали горячим питанием и питьем наших добровольцев не могу не сказать спасибо волонтерам, в том числе юным девушкам, которые без боязни ходили по городу и поддерживали дружинников. И вот впервые за эти дни я пришел домой, попарился, помылся. Собрался мыслями и понял, что мой долг не только в поддержании спокойствия на улицах.

Вчера у меня была встреча с президентом, была встреча с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым с целью призвать стороны к мирному урегулированию ситуации и найти компромисс. Я приложу все свои усилия, чтобы привести все стороны к консенсусу.

Я воздерживался от оценок сторон, но теперь уже надо сказать, что депутаты чимкирикского созыва, из-за которых в принципе и начались события, продолжают вносить смуту и волнения. Вас всех привел за руку в парламент шофер, вы годами сидели ничего не предпринимая ради народа, вы плевали на мнение народа и были причиной мирных митингов уже не раз. И вот вы снова полезли во власть. Народ этого не стерпел, но по своей природной доброте никто из них не стал преследовать вас, искать ваши дома. Вам просто надо было сидеть дома и не высовываться. Биримдик, Мекеним Кыргызстан и Кыргызстан, пожалуйста, просто сидите тихо, не дразните народ, не высовывайтесь как страусы, переобуться на лету уже не получится.

Не могу сдержаться и от нелестных высказываний в адрес оппозиции, которая не нашла в себе воли прекратить внутренние дрязги и борьбу за должности и упустили контроль над развитием событий.

Хватит провоцировать народ!

Надо отдать должное президенту, он не стал делать резких заявлений и действий, ему действительно важнее стабильность и мир в стране. Я уверенно говорю об этом, потому что я разговаривал лично с Сооронбаем Жээнбековым. Надеюсь в течении следующих 2-3 дней ситуация войдет в мирное русло. Правда где-то посередине и мы должны ее найти.

Нариман Тюлеев, экс - мэр