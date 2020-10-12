Октябрьская революция нескончаема - К. Карабеков

В Бишкеке продолжается свержение лидеров и крушение устоев



Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, утвержденный в своей должности на внеочередном заседании парламента, назвал события в стране «третьей революцией» и обнародовал программу реформ, призванных покончить с беспорядками. Пообещав не допустить преследования своих оппонентов, Садыр Жапаров уже в ближайшие дни рассчитывает сосредоточить в своих руках всю полноту власти: это произойдет в случае отставки президента Сооронбая Жээнбекова, которую новый глава правительства называет неизбежной. Между тем сам президент Жээнбеков не подтверждает возможность своего ухода. На этом фоне противники Садыра Жапарова в воскресенье перешли в контрнаступление, назвав его избрание нелегитимным.

Ситуация в Бишкеке, продолжающем жить в условиях комендантского часа в связи с беспорядками последних дней, при внешнем спокойствии остается крайне напряженной и неустойчивой. На смену уличным беспорядкам пришли аресты политиков и чиновников и закулисная борьба властных группировок, идущая с переменным успехом и не позволяющая ни одному центру силы добиться окончательной победы.

Утром в воскресенье соратников избранного в субботу новым премьер-министром Садыра Жапарова, ранее прибывших в столицу из разных регионов и в считаные дни сумевших добиться его освобождения из тюрьмы и возвращения в большую политику, начали организованно вывозить из Бишкека на автобусах.

Их места на площади возле Белого дома и других государственных учреждений заняли воинские подразделения, вошедшие в Бишкек после подписания указа президента Сооронбая Жээнбекова о введении в столице чрезвычайного положения и комендантского часа с 21:00 до 5:00.

Солдаты были доставлены из расквартированных вблизи столицы воинских частей. В Бишкек также вошла элитная военная бригада «Скорпион», дислоцированная возле города Токмак.

Для обеспечения безопасности военные используют тяжелую боевую технику — танки, БТР и вертолеты.

Еще одним шагом, призванным привести к стабилизации ситуации и предотвращению новых беспорядков, стало назначение исполняющим обязанности министра внутренних дел лояльного новому премьеру Улана Ниязбекова, который сменил прежнего главу МВД Кашкара Джунушалиева. Помимо господина Джунушалиева отказался работать с новым премьером и вице-премьер Эрик Асрандиев, также написавший заявление об уходе.

Новость об утверждении премьер-министром Садыра Жапарова, которое произошло на внеочередном заседании парламента в субботу, демонстранты на центральной площади Бишкека встретили криками «ура» и отмечали плясками и танцами до утра воскресенья, несмотря на комендантский час.

На определенном этапе политическая инициатива в самом деле перешла к новому главе правительства. Несмотря на то что в иерархии киргизской власти он занимает лишь третью строчку, именно Садыр Жапаров, а не президент Жээнбеков попытался определить политическую повестку после своего освобождения из заключения на волне массовых протестов несогласных с итогами парламентских выборов 4 октября.



«Причиной стали нечестные выборы»,— заявил в ходе внеочередной сессии парламента Садыр Жапаров, назвавший происходящее в Киргизии «третьей революцией». В 2005 и в 2010 годах в республике также происходила неконституционная смена власти, которая привела к свержению вначале президента Аскара Акаева, а затем его преемника Курманбека Бакиева.

Оба они после этого покинули страну: господин Акаев перебрался в Россию, а господин Бакиев — в Белоруссию.

По заверениям Садыра Жапарова, нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков, который принимал решение о введении комендантского часа и призывал все политические силы страны как можно скорее вернуться в конституционное поле, находится в Бишкеке. «Во время переговоров с Жээнбековым он сказал, что, после того как парламент утвердит нового премьер-министра, он подпишет заявление об отставке в течение двух-трех дней»,— заявил в субботу Садыр Жапаров, сообщивший о готовности «взять на себя всю ответственность за работу правительства».

В случае отставки президента Жээнбекова исполнять его обязанности должен будет премьер Жапаров, но при условии, что у власти удержится он сам.

Согласно конституции страны, после досрочного ухода главы государства его место должен занять спикер парламента, однако если он не сможет этого сделать, то полномочия президента перейдут к премьеру. Напомним, что в субботу о своей отставке сообщил спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев. Однако сам президент Жээнбеков пока не подтвердил, как, впрочем, и не опроверг возможность своей скорой отставки.

Примечательным стало и заявление Садыра Жапарова о том, что в ходе третьей революции его политические противники могут не опасаться преследования. «Мести не будет»,— пообещал он, обращаясь к депутатам. На внеочередном заседании парламента, утвердившем его в должности, присутствовал 51 депутат, еще 10 народных избранников прислали письменные доверенности для голосования, что позволило собрать кворум.

Несмотря на обещание не трогать политических оппонентов, сразу после избрания Садыра Жапарова премьер-министром военные арестовали экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш.

Кроме того, генпрокуратура республики призвала других политиков, выпущенных из тюрем митингующими вместе с Садыром Жапаровым, вернуться в камеры добровольно.

«Генеральная прокуратура требует от всех лиц, незаконно покинувших в ночь с 5 на 6 октября 2020 года места содержания под стражей и отбывания наказаний, явиться в администрации органов и учреждений, исполняющих наказания и принудительные меры уголовно-правового воздействия. В случае неисполнения требований со стороны правоохранительных органов будут приняты жесткие меры, предусмотренные законом»,— говорится в заявлении Генпрокуратуры Киргизии.

Напомним, что правоохранительные органы Киргизии рассматривают и расследуют уголовные дела по обвинению ряда ключевых фигур киргизской политики, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, бывшего главу администрации президента Фарида Ниязова.

Некоторые из них сумели покинуть места заключения в ночь беспорядков с 5 на 6 октября.

В ночь на воскресенье сотрудники МВД задержали экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, а также соратников экс-президента Атамбаева Темирлана Султанбекова, Равшана Джеенбекова и несколько других элитных арестантов.

В субботу также стало известно о задержании бывшего заместителя главы МВД Курсана Асанова, который после начала беспорядков последних дней объявил себя исполняющим обязанности главы МВД и комендантом Бишкека.

Местные эксперты предупреждают, что спокойствие, воцарившееся в воскресенье на улицах Бишкека, может стать затишьем перед бурей.

«Ситуация очень хрупкая. ЦИК до 6 ноября должен объявить новую дату парламентских выборов. Политические элиты должны публично и открыто договориться о правилах игры, которые будут восприняты населением. Подковерные интриги и кулуарные соглашения приведут к еще более масштабным протестам»,— заявила “Ъ” директор правовой клиники «Адилет» («Справедливость») Чолпон Джакупова.

Новоизбранный премьер Жапаров не намерен радикально менять состав правительства и подтверждает готовность Бишкека исполнять принятые на себя внутренние и международные обязательства. В частности, он уже заявил о готовности продвигать курс на дальнейшую интеграцию с Россией и странами ЕАЭС и сообщил, что не собирается национализировать крупные золоторудные месторождения Кумтор и Джеруй, которые разрабатываются канадской и российской компаниями.

Премьер Жапаров также заверил, что рейдерские захваты собственности иностранных и местных фирм будут прекращены.

Между тем новую интригу составляет вопрос о том, удастся ли Садыру Жапарову удержаться в своем кресле и доказать обоснованность своих амбиций стать национальным лидером.

Ситуация вновь обострилась после того, как в воскресенье вице-спикер парламента Аида Касымалиева назвала его утверждение должности нелегитимным.

«Состоявшееся 10 октября собрание депутатов не может официально быть признанным в качестве заседания парламента в силу отсутствия требуемого конституцией кворума числа участвующих депутатов и условий для его проведения. Соответственно, все якобы принятые решения юридически незаконны и нелегитимны»,— заявила госпожа Касымалиева. «Его избрание не подтверждено официальными документами парламента, соответственно не направлялось для утверждения указом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Все решения, принимаемые Жапаровым в качестве премьер-министра, не имеют юридической силы»,— уверена вице-спикер парламента.

По данным информированных источников “Ъ” в Бишкеке, это заявление не было спонтанным. Оно согласовывалось с другими политическими силами, не желающими видеть господина Жапарова новым лидером и полными решимости добиться его ухода: столь же быстрого и неожиданного, как и его внезапное возвращение из тюрьмы в кресло главы правительства.

Сергей Строкань, Кабай Карабеков, Бишкек

"Коммерсантъ"