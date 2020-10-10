Садыр Жапаров официально стал премьер-министром

Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты ЖК

Освободившийся из колонии экс-депутат ЖК Садыр Жапаров официально возглавилправительство. Жогорку Кенеш единогласно поддержал его кандидатуру сегодня на

внеочередном заседании парламента, которое состоялось в госрезиденции «Ала-Арча».

Покидая резиденцию, Жапаров отказался отвечать на вопросы журналистов и спешно удалился.

Источник: vesti.kg