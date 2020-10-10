(Видео) Садыр Жапаров: У меня есть запись телефонных разговоров Атамбаева с другими политиками

Кандидат на пост премьер-министра пожаловался, что ему не подчиняются госструктуры и КТРК

Кандидат на должность премьер-министра Садыр Жапаров заявил, что митинг оппозиционных партий готовился на протяжении трех дней.

По его словам, он получил запись телефонных разговоров бывшего президента Алмазбека Атамбаева, кандидата в депутаты ЖК Омурбека Суваналиева, экс-премьер-министра Омурбека Бабанова и депутата парламента Руслана Казакбаева.

«Уважаемые кыргызстанцы, как видите сами, обстановка в стране тяжелая. На протяжении трех дней различные политические силы, объединившись, не дают мне работать и всячески препятствуют.

Аппарат правительства не работает, отдельные структуры не подчиняются, что привело к сегодняшней ситуации.

Сегодня в 5 утра я на своей странице в facebook опубликовал свое обращение к Атамбаеву, Бабанову, Суваналиеву и Казабаеву.

Дело в том, что вчера я получил все их телефонные разговоры, как они обсуждали подготовку к сегодняшнему митингу, что они собираются раздавать от двух до пяти тысяч сомов. С завтрашнего дня я начну это публиковать.

Я попросил их не проводить митинг, а также обратился к молодым людям, чтобы они не покупались на 2000 сомов, чтобы мы не потеряли свое государство. Но ситуация сегодня обострилась.

Почему я говорю, что мои руки и ноги связаны? Даже КТРК не дают мне эфир, не отправляют ко мне их журналистов», - говорит Жапаров.

Кроме того, Садыр Жапаров заявил, что готов был наладить обстановку в стране еще с первых дней.

«Я предложил все варианты стабилизации в стране. Но до сегодняшнего дня не дают собраться депутатам. Если бы они не препятствовали, мы бы и с первых дней все наладили. Кыргызстанцы, нам надо сохранить государство, не мародерствовать. Я с самого начала призываю мирным путем решить все вопросы», - сказал он.

Источник: vesti.kg