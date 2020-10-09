ЦИК назначит повторные выборы в Жогорку Кенеш до 6 ноября.
Решение принято по итогам рассмотрения заявления от 12 политических партий, не согласных с итогами голосования 4 октября.
Напомним, что лидеры политобъединений просили принять меры в отношении партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» за массовые нарушения в ходе голосования. В Центризбиркоме отметили, что нарушения, перечисленные в обращении, попадают под статьи Уголовного кодекса и Кодекса о проступках, и рекомендовали направить материалы в Генпрокуратуру и МВД, уточнив, что ЦИК не следственный орган. Избирательная комиссия подтвердила, что итоги выборов, прошедших 4 октября, признаны недействительными и аннулированы.
Новые выборы будут назначены до 6 ноября. В ЦИК просят обеспечить необходимые правовые условия для их проведения.
В Центризбиркоме также просят депутатов парламента рассмотреть поправки в избирательное законодательство: снизить порог, залог и решить вопрос с формой № 2, а также рассмотреть вопрос закондательного регулирования участия в повторных выборов партий, действия которых послужили основанием для отмены результатов голосования.
Беспорядки в Кыргызстане начались 5 октября после того, как тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против итогов парламентских выборов. 6 октября ЦИК вынуждена была их аннулировать, признав недействительными.
Источник: 24.kg
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