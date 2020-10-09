Кубатбек Боронов не будет исполнять обязанности премьер-министра

Кубатбек Боронов не будет исполнять обязанности премьер-министра.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков. Основанием стало заявление Кубатбека Боронова.

Напомним, что также глава государства подписал указ, по которому принята отставка премьер-министра Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызстана также считается ушедшим в отставку, его члены будут исполнять обязанности до формирования нового.

Источник: 24.kg