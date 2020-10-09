Кубатбек Боронов не будет исполнять обязанности премьер-министра.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По ее данным, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков. Основанием стало заявление Кубатбека Боронова.
Напомним, что также глава государства подписал указ, по которому принята отставка премьер-министра Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызстана также считается ушедшим в отставку, его члены будут исполнять обязанности до формирования нового.
Источник: 24.kg
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