По ее данным, президент подписал указ, по которому принята отставка премьер-министра Кубатбека Боронова.
Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
По ее данным, президент подписал указ, по которому принята отставка премьер-министра Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызстана также считается ушедшим в отставку.
«В соответствии с указом лица, занимавшие должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение обязанностей на ранее занимаемых должностях до формирования нового состава правительства», — отметили в пресс-службе.
Указ вступил в силу с момента подписания.
Источник: 24.kg
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