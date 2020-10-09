МВД КР вне политики. Курсан Асанов покинул здание МВД

Курсан Асанов покинул здание МВД, сообщили 9 октября в пресс-службе министерства.
«В эти октябрьские дни, когда в стране сложилась острая политическая обстановка. Силовые структуры и правоохранительные органы должны оставаться вне политике и не должны быть орудием для достижения корыстных целей определенных групп. Личный состав МВД и ветераны ОВД сплотились, ведь цель одна – установить мир и стабильность в стране. В связи с чем, Курсан Асанов покинул здании МВД, сообщили в министерстве.
Источник: media-center.kg
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