ОДКБ готова помочь урегулировать ситуацию в Кыргызстане

ОДКБ при необходимости сможет сыграть посредническую роль в урегулировании ситуации в Кыргызстане.
Генсек организации заявил, что если потребуется, они готовы сыграть свою роль, в том числе посредническую
ОДКБ при необходимости сможет сыграть посредническую роль в урегулировании ситуации в Кыргызстане. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась.
«Мы очень надеемся, что ситуация в Кыргызстане стабилизируется и будет введена в правовую плоскость. ОДКБ, если потребуется, сыграет свою роль, в том числе посредническую. Такой опыт уже есть», – сказал Зась в интервью телеканалу RT.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!