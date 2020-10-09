ОДКБ готова помочь урегулировать ситуацию в Кыргызстане

ОДКБ при необходимости сможет сыграть посредническую роль в урегулировании ситуации в Кыргызстане.

Генсек организации заявил, что если потребуется, они готовы сыграть свою роль, в том числе посредническую

ОДКБ при необходимости сможет сыграть посредническую роль в урегулировании ситуации в Кыргызстане. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась.

«Мы очень надеемся, что ситуация в Кыргызстане стабилизируется и будет введена в правовую плоскость. ОДКБ, если потребуется, сыграет свою роль, в том числе посредническую. Такой опыт уже есть», – сказал Зась в интервью телеканалу RT.

Источник: vesti.kg