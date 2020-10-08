Мелис Мырзакматов встретился с Асылбеком Жээнбековым и Искендером Матраимовым

Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов ведет переговоры с политиками.
Об этом он сообщил журналистам.
Пресс-конференцию экс-градоначальник провел в кабинете мэра. Там же он встречался с депутатом Жогорку Кенеша Искендером Матраимовым.
Отметим, накануне мэр Оша Таалайбек Сарыбашов вернулся на свое рабочее место. Но неизвестно, где сейчас он находится. Пресс-служба мэрии недоступна для комментариев.
«Дом Искендера Матраимова, оказывается, тут рядом с мэрией. Он пришел, и мы тут поговорили о стабильности, чтобы он не выводил своих спортсменов, а кто вор — правоохранительные органы разберутся», — заявил Мелис Мырзакматов.
По его словам, он также встретился с Асылбеком Жээнбековым в его офисе. Сообщил, что созванивался с экс-депутатом Ахматбеком Келдибековым, координатором силовиков Омурбеком Суваналиевым и его заместителем Артуром Медетбековым.
«Это неправильно, что на площади в Оше поставили юрты. Кого мы так пугаем? Для нас самое главное — стабильность», — сказал он.
Отметим, Мелис Мырзакматов вернулся в Кыргызстан в ночь на 7 октября. Ранее он был осужден по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.
Источник: 24.kg
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