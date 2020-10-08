Депутат: Президент доработает свой срок и будет жить среди народа в почете

Сегодня, видимо, одна из них - Аида Касымалиева решила пояснить свою позицию.

"Сооронбай Шарипович Жээнбеков - мой президент. Он - народный президент". Такое заявление в соцсетях сделала вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

Отметим, накануне пока еще действующие парламентарии пытались собраться на внеочередное заседание для выдвижения кандидатуры на пост премьер-министра и рассмотрения вопроса о выражении импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Однако, они не смогли обеспечить кворум, да и, как выяснилось, многие депутаты выступили в поддержку нынешнего главы государства.

Сегодня, видимо, одна из них - Аида Касымалиева решила пояснить свою позицию.

"Я пришла в большую политику в команде Сооронбая Шариповича. Когда я пришла в парламент в 2017-м, он стал премьер-министром страны, и мы начали работать вместе. Сооронбай Шарипович не менялся в худшую сторону, как стал президентом. Остался таким же добрым, доступным, простым, думающим, верующим, трудолюбивым и ответственным", - написала она на своей странице в Facebook.

Источник: vb.kg