(Видео) Садыр Жапаров о своем премьерстве, переговорах с политиками и новой Конституции

Сегодня, 7 октября, Садыр Жапаров дал пресс-конференцию о ситуации в стране, своих полномочиях и диалоге с другими политическими группами.

По его словам, он днем в срочном порядке покинул Дом правительства, чтобы встретиться с несколькими политическими группами.

Также он сказал, что ведет переговоры с другими политическими группами, но несколько из них ставят ему ультиматум, требуя различные позиции в правительстве.

"Я не говорю, что ни с кем не буду вести переговоры. Нет, я сегодня с кем-то уже встречался, призвал к единству и стабильности, они согласились, но некоторые выступают против", - добавил он.

По дошедшей до него информации, некоторые политические группы распространяют информацию о планах раздать людям оружие для дестабилизации обстановки сегодня ночью. Жапаров заявил, что в случае необходимости он созовет еще одну пресс-конференцию и озвучит конкретные имена. Жапаров против создания координационных групп.

"Координационный совет мы создавали в 2005 и 2010 годах. Это было ошибкой, из-за чего мы сегодня в такой ситуации. Поэтому, для того чтобы этого не повторилось и работа шла в русле закона, я вчера встречался с депутатами, и меня избрали премьер-министром", - сказал он.

Он считает, что страна должна вернуться в законное русло в течение двух месяцев.

После принятия новой Конституции будут назначены выборы в парламент, а затем и на должность президента.

"Если эти силы не захотят, я не пойду на выборы", - сказал он.

Журналисты задали ему уточняющие вопросы, является ли он легитимным премьер-министром, так как ранее Мыктыбек Абдылдаев указывал на незаконность.

"Я не слышал, какое интервью дал Мыктыбек Абдылдаев, но вот вчера была сессия, вы сами видели в эфире. Собрались большинство депутатов и назначили меня премьер-министром. Их протоколы собрания, то, что провели заседание комитета, все это они законным путем провели", - сказал он.

При этом Жапаров признался, что не знает этих депутатов и сколько их там было.

Журналисты уточнили, что президент не подписывал документ о его назначении.

"Как он подпишет, если его нет", - ответил Жапаров.

Он считает, что при необходимости премьер-министром можно назначить не только за один день, но и за один час. Он напомнил, что в 2005 году и Феликса Кулова освободили из тюрьмы и сделали премьером.

"Я пока никого не вижу в своей команде в правительстве. Но я готов сесть за стол переговоров", - сказал он.

Журналисты поинтересовались, признают ли его госорганы. По его словам, его признают и об этом свидетельствует то, что ему выдали машину и госохрану.

"Сегодня с утра я приступил к работе, все госорганы координирую, даю команду, они выполняют", - заверил он.

По его словам, правоохранительные органы ему подчиняются, но вчера он решил использовать народную дружину для охраны порядка в столице, чтобы милицию не втянули в возможные конфликты (таким образом Садыр Жапаров присвоим себе заслуги народных дружинников, которые охраняли Бишкек. - Прим. Kaktus.media).

Он опроверг сообщения о своих назначениях.

"В сетях распространяют информацию, что якобы назначаю кадров Матраимовых, в сговоре с Жээнбековыми. Обращаюсь к молодым политикам: не верьте этой лжи.

Мы даже уборщицу не назначили, все работают на своих местах", - сказал он.

"Раз мне оказали доверие и посадили на должность, то я должен принять ответственность. Если кто-то попытается дестабилизировать ситуацию, довести до гражданской войны, то я обращусь к народу, народ сам решит", - заявил Жапаров.

Журналисты спросили, почему, если он является премьер-министром, не наведет порядок в Доме правительства.

"Различные силы там хотят сделать контрреволюцию и специально провоцируют. Поэтому я туда не отправляю милиционеров, там ДНД работает, народ ведь сейчас ненавидит милицию", - сказал он.



Источник: kaktus.media