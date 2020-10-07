Омурбек Абдырахманов, экс-депутат: «Необходима люстрация…»

Это стало бы большим уроком для кыргызских политиков и чиновников.
- В 2010 году я предлагал провести люстрацию. К сожалению, члены Временного правительства отказались от этого. Для дальнейшего очищения нужна люстрация.
Вот список должностей, которые продвигали антинародную политику:
1. Президент, секретарь Совета безопасности.
2. Спикер парламента и его заместители.
3. Премьер-министр, вице-премьер-министры.
4. Председатель Верховного суда, члены Верховного суда, члены Конституционной палаты.
5. Генпрокурор и его заместители.
6. Председатель ГКНБ и его заместители.
7. Министр внутренних дел и его заместители.
8. Глава ЦИК и его заместители.
9. Вновь «избранные» депутаты партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».
Люди из этого списка лишаются возможности заниматься политикой и занимать государственные должности в течение 20 лет. Если закон будет нарушен, виновные будут привлечены к ответственности.
Это стало бы большим уроком для кыргызских политиков и чиновников.
Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 4
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