Омурбек Абдырахманов, экс-депутат: «Необходима люстрация…»

Это стало бы большим уроком для кыргызских политиков и чиновников.

- В 2010 году я предлагал провести люстрацию. К сожалению, члены Временного правительства отказались от этого. Для дальнейшего очищения нужна люстрация.

Вот список должностей, которые продвигали антинародную политику:

1. Президент, секретарь Совета безопасности.

2. Спикер парламента и его заместители.

3. Премьер-министр, вице-премьер-министры.

4. Председатель Верховного суда, члены Верховного суда, члены Конституционной палаты.

5. Генпрокурор и его заместители.

6. Председатель ГКНБ и его заместители.

7. Министр внутренних дел и его заместители.

8. Глава ЦИК и его заместители.

9. Вновь «избранные» депутаты партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Люди из этого списка лишаются возможности заниматься политикой и занимать государственные должности в течение 20 лет. Если закон будет нарушен, виновные будут привлечены к ответственности.

Это стало бы большим уроком для кыргызских политиков и чиновников.

Источник: газета «Майдан.kg» №37 от 07.10.2020 / стр. 4