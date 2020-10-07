(Видео) Временным и.о. мэра Бишкека официально стал Алмаз Бакетаев

Он опроверг информацию о том, что муниципалитет находится под управлением каких-то групп

Временно исполняющим обязанности мэра Бишкек официально назначен первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Первым делом Бакетаев провёл экстренное совещание с вице-мэрами, вр.и.о. руководителя аппарата и представителями районных акимиатов.

Обсужден дальнейший алгоритм действий для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города.

Бакетаев отметил, что все хозяйствующие, топливно-энергетические, аварийные службы продолжают работу в штатном режиме, плановые работы идут согласно графику.

Город активно готовится к отопительному сезону. Горячую воду и тепло в дома бишкекчан подают две организации: ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерняя компания национального энергохолдинга - и коммунальное предприятие "Бишкектепоэнерго", являющееся структурным подразделением мэрии. Все они готовы подать тепло в любую минуту.

Напомним, что традиционно, согласно нормам, начало отопительного периода определяется при среднесуточной температуре воздуха +8 ℃ в течение 5 дней подряд.

Вр.и.о мэра Бишкека опроверг информацию о том, что мэрия находится под управлением каких-то групп, координационного совета и самопровозглашенного мэра.



Источник: vesti.kg