Камчыбек Ташиев: СМИ стоит прекратить очернять Райымбека Матраимова

Лидер партии «Мекенчил» заявил, что экс-замглавы Таможенной службы рядовой чиновник, которого не стоит часто упоминать изданиям
Лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев упрекнул СМИ в частом упоминании экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом он заявил в интервью изданию «Азаттык».
По его словам, Матраимов — обычный парень, который не занимал больших должностей.
«Он рядовой гражданин, который не занимал больших должностей. Максимум он стал замом в таможне, даже министром не работал и депутатом не был. Он обычный, хороший, гибкий парень. Нельзя просто так очернять его на государственном уровне. Если действительно есть факты, правоохранительные органы должны принимать меры. Пока мы не искореним коррупцию, мы не добьемся развития»,- приводит слова Ташиева «Азаттык».
В мае 2019 года OCCRP, радио «Азаттык» и Kloop опубликовали расследование о вывозе из Кыргызстана 700 млн долларов с помощью курьеров. Об этом журналистам рассказал причастный к руководству посыльными бизнесмен Айеркен Саймаити. Также Саймаити упомянул, что контрабанда стала возможной благодаря покровительству экс-зампреда таможенной службы Райымбека Матраимова.
Незадолго до публикации материала Айеркена Саймаити убили в Стамбуле. Али Токтакунов в это время был в Чехии, где находится головной офис радио «Свободы».
Источник: vesti.kg
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