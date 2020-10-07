«Мы вытащим каждого депутата, если они сегодня не соберутся». Жеенчороев требует объявить импичмент президенту

Также он считает, что нужно задержать Райыма Матраимова

Сегодня необходимо объявить импичмент президенту. Об этом на митинге на площади «Ала-Тоо» заявил депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика» Мирлан Жеенчороев.

Он отметил, что также сегодня нужно назначить правительство и вернуться в правовое поле.

— Нас хотят разделить, и это специальные провокационные действия, — отметил парламентарий. — Они разделяют нас, посылают бандитов и коррупционеров. Нужно объявить импичмент президенту и задержать Райыма Матраимова.

Жээнчороев добавил, что для собраниям намерен вытащить из домов каждого депутата.

— Пусть все депутаты соберутся сегодня, — сказал он. — Если такого не будет, мы, как на Украине, вытащим каждого депутата из домов и заставим принять решение в пользу народа.

Источник: vesti.kg