Максат Мамытканов отрицает, что члены «Чон-Казат» захватывают должности

Мамытканов отрицает этот факт.
Лидер «Чон-Казат» уверяет, что Жапыкеев поехал в Генпрокуратуру лишь узнать, почему Шыкмаматов назвал себя генпрокурором
Члены «Чон-Казат» не занимаются «дележкой портфелей». Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии Максат Мамытканов.
Журналисты поинтересовались, почему тогда некоторые члены «Чон-Казат» назначили на должности сами себя. В частности, накануне Сыймык Жапыкеев занял таким образом кресло генпрокурора.
Мамытканов отрицает этот факт.
— Такого не было, — ответил он. — Сыймык Жапыкеев поехал в Генпрокуратуру, чтобы узнать, почему Шыкмаматов назначил себя генпрокурором. Такая же ситуация была и с Министерством здравоохранения.
Позже Мамытканов заявил, что Жапыкеева назначил прокурором народ.
— Он сейчас временно занимает эту должность, потому что люди этого потребовали, — сказал лидер партии.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!