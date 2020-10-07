Максат Мамытканов отрицает, что члены «Чон-Казат» захватывают должности

Мамытканов отрицает этот факт.

Лидер «Чон-Казат» уверяет, что Жапыкеев поехал в Генпрокуратуру лишь узнать, почему Шыкмаматов назвал себя генпрокурором

Члены «Чон-Казат» не занимаются «дележкой портфелей». Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии Максат Мамытканов.

Журналисты поинтересовались, почему тогда некоторые члены «Чон-Казат» назначили на должности сами себя. В частности, накануне Сыймык Жапыкеев занял таким образом кресло генпрокурора.

Мамытканов отрицает этот факт.

— Такого не было, — ответил он. — Сыймык Жапыкеев поехал в Генпрокуратуру, чтобы узнать, почему Шыкмаматов назначил себя генпрокурором. Такая же ситуация была и с Министерством здравоохранения.

Позже Мамытканов заявил, что Жапыкеева назначил прокурором народ.

— Он сейчас временно занимает эту должность, потому что люди этого потребовали, — сказал лидер партии.

Источник: vesti.kg