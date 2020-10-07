Вице-мэр Алмаз Бакетаев ничего не знает о своем назначении на пост мэра Бишкека

Он и его коллеги продолжают выполнять свои обязанности
Вице-мэр Алмаз Бакетаев пока не знает о своем назначении на должность исполняющего обязанности мэра Бишкека. Об этом Vesti.kg сказал он сам.
- О том, кто будет занимать должность мэра, мне пока ничего не известно, — отметил он. — Но сейчас я еду на работу и остальные вице-мэры тоже. Мы будем выполнять свои обязанности, чтобы город не встал.
Поясним, отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы сообщали, что городскую администрацию возглавит вице-мэр Алмаз Бакетаев. Якобы такое решение было принято решением Координационного совета.
Напомним, ранее пост главы столичной администрации самовольно занял кандидат в депутаты от партии «Республика», экс-директор Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС КР Жоошбек Коеналиев.
Источник: vesti.kg
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