Спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков подал в отставку

Сообщается, что депутаты рассматривают данное заявление.

Спикер парламента КР Дастан Джумабеков подал в отставку. Его заявление на внеочередном заседании парламента, которое проходит в отеле "Достук", прочитал депутат Мирлан Бакиров.

Сообщается, что депутаты рассматривают данное заявление.

Источник: Кабар