Самозахват должностей и власти. Оппозиция разделилась?

В Кыргызстане с ночи начался захват зданий министерств, ведомств и местных администраций.

Известные и не очень известные в Кыргызстане люди при поддержке групп молодых людей, стали выдвигать и утверждать себя в качестве высокопоставленных чиновников и с азартом принялись делить портфели.

Алмамбет Шыкмаматов провозгласил себя и.о. Генеральным прокурором, правда позже его сместил чонказатовец Сыймык Жапыкеев.

Кресло министра здравоохранения попытался занять кандидат от Чон-Казат Жаркынбек Касымбеков. Активисты не позволили ему занять кресло, указав на незаконность его назначения.

Курсан Асанов сейчас исполняет обязанности министра внутренних дел, пост главы ГРС - некий Нурлан Саитов, мэром Бишкека объявил себя Жоошбек Коеналиев. Сообщается также, что захвачены посты министра культуры и министра финансов. Руководство государственными телеканалами также передано другим лицам. Также поступают сообщения, что в регионах захватывают посты акимов.

Между тем, оппозиционные силы, которые еще вчера выступили единым фронтом против нечестных выборов депутатов ЖК, сегодня разделились на группы.

Белый дом, судя по всему, заняли сторонники Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Хотя люди, находящиеся на площади, прямо это не подтверждают, но именно эти политики выступали перед собравшимися.

Между тем коалиция из шести политических партий, в которую вошли СДПК, "Замандаш", "Ата Мекен", "Республика", "Бир Бол" и "Бутун Кыргызстан" наделила себя ответственностью за наведение порядка в стране и установлению законности. В авангарде нового Коалиционного совета те же, до боли знакомые лица - Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов, Равшан Джеенбеков и другие.

От этих политиков отделилась группа молодых людей с прогрессивными взглядами, которые выступают против того, чтобы в политику возвращались прежние руководители. Движущей силой этого движения является партия "Реформа". Они заявили, что отказываются от каких-либо объединений с политиками старой гвардии, которые управляли страной в прежние годы.

"Мы готовы войти в состав Совета при соблюдении следующих условий:

⠀Представлять политические партии в Координационном Совете могут только новые незапятнавшие себя политики, которые принимали активное участие в свержении антинародного режима, а не прятались до конца выжидая в чью сторону разрешится ситуация.

Состав переходного правительства будет сформирован только из профессионалов не имеющих отношения к политическим силам для исключения влияния на выборный процесс", - говорится в обращении "Реформа".

Надо сказать, что кабинет министра Кубатбека Боронова по прежнему является действующим правительством. Они заявили, что продолжают исполнять свои обязанности.

Напомним, накануне, 5 октября, политические партии вышли на митинг к Белому дому на акцию протеста против прошедших в воскресенье выборов. В 8 вечера правоохранительные органы начали разгон демонстрантов из-за попыток перелезть через забор Белого дома. В конце концов протестующие отразили несколько атак силовиков и заняли сначала центральную площадь, а потом Белый дом. После чего они вошли в здание ГКНБ. Были освобождены ряд ранее заключенных политиков: Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Равшан Джеенбеков, Фарид Ниязов, Садыр Жапаров и другие.

Источник: vb.kg