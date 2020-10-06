(Видео) В Оше избили Асылбека Жээнбекова?

По неподтвержденным данным, инцидент произошел на митинге

Асылбека Жээнбекова, депутата Жогорку Кенеша и родного брата президента, якобы избили во время митинга в Оше. Об этом сообщают отечественные СМИ.

В Сети распространилось видео, где толпа нападает на мужчину, лица которого не видно.

Источник: Вести