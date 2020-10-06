(Видео) «Мекенчил» не признает Координационный совет и просит не захватывать должности

Садыр Жапаров попросил остальные политобъединения не захватывать должности.

Партия «Мекенчил» не признает Координационный совет некоторых партий во главе с лидером «Бутун Кыргызстана» Адаханом Мадумаровым. Об этом журналистам сообщил лидер политической организации Камчыбек Ташиев.

По его словам, их партия пытается направить ситуацию в правовое русло.

«Мы не признаем Координационный совет. Все должно быть в рамках закона», — заявил Камчыбек Ташиев.

Садыр Жапаров попросил остальные политобъединения не захватывать должности. «Так не должно быть. Сейчас партии по очереди захватывают телеканалы и другие государственные органы, назначая своих представителей», — сообщил он.

Оба лидера «Мекенчила» находятся в гостинице «Достук». Они зашли на заседание депутатов Жогорку Кенеша.

Источник: 24.kg