(Видео) «Мекенчил» не признает Координационный совет и просит не захватывать должности

Садыр Жапаров попросил остальные политобъединения не захватывать должности.
Партия «Мекенчил» не признает Координационный совет некоторых партий во главе с лидером «Бутун Кыргызстана» Адаханом Мадумаровым. Об этом журналистам сообщил лидер политической организации Камчыбек Ташиев.
По его словам, их партия пытается направить ситуацию в правовое русло.
«Мы не признаем Координационный совет. Все должно быть в рамках закона», — заявил Камчыбек Ташиев.
Садыр Жапаров попросил остальные политобъединения не захватывать должности. «Так не должно быть. Сейчас партии по очереди захватывают телеканалы и другие государственные органы, назначая своих представителей», — сообщил он.
Оба лидера «Мекенчила» находятся в гостинице «Достук». Они зашли на заседание депутатов Жогорку Кенеша.
Источник: 24.kg
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