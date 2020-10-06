Бакиев: Я с болью в сердце воспринимаю все, что происходит сейчас в Кыргызстане

Экс-президент КР Курманбек Бакиев прокомментировал РИА Новости события в Кыргызстане.
«Я с болью в сердце воспринимаю все, что происходит сейчас в моем родном Кыргызстане», — сказал он.
Однако оценить политическую ситуацию в стране экс-президент отказался. «Учитывая, что любые мои слова могут быть использованы деструктивными силами для разжигания конфликта, я воздержусь от комментариев в настоящий момент», — ответил Бакиев на вопрос журналиста.
Источник: Элгезит
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