(Видео) Депутаты ЖК сегодня рассмотрят назначение Садыра Жапарова на пост премьера

Журналистов не пустили на заседание парламентариев

Депутаты ЖК на сегодняшнем экстренном заседании в отеле «Достук» рассмотрят вопрос о назначении Садыра Жапарова премьер-министром. Об этом журналистам сообщил экс-руководитель аппарата ЦИК КР Бакытбек Джумагулов.

- Процесс вышел в формат уличной демократии, и улица ставит вопрос о рассмотрении назначения Садыра Жапарова на пост премьера, - сказал он.

Корреспондент Vesti.kg передает, что на заседание парламентариев не впустили журналистов.

Ранее лидер партии «Чон Казат» Максат Мамытканов заявил, что парламентские «чимкирики» намерены назначить Жапарова премьер-министром, а затем президентом.

Источник: vesti.kg