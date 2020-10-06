(Видео) Депутаты ЖК сегодня рассмотрят назначение Садыра Жапарова на пост премьера

Журналистов не пустили на заседание парламентариев
Депутаты ЖК на сегодняшнем экстренном заседании в отеле «Достук» рассмотрят вопрос о назначении Садыра Жапарова премьер-министром. Об этом журналистам сообщил экс-руководитель аппарата ЦИК КР Бакытбек Джумагулов.
- Процесс вышел в формат уличной демократии, и улица ставит вопрос о рассмотрении назначения Садыра Жапарова на пост премьера, - сказал он.
Корреспондент Vesti.kg передает, что на заседание парламентариев не впустили журналистов.
Ранее лидер партии «Чон Казат» Максат Мамытканов заявил, что парламентские «чимкирики» намерены назначить Жапарова премьер-министром, а затем президентом.
Источник: vesti.kg
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