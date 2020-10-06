 (Видео) Лидер «Чон казат»: Чимкирики хотят назначить Садыра Жапарова премьер-министром, а затем президентом

Представители четырех партий забаррикадировали вход в здание правительства. Среди оппозиции назревает раскол
Лидера партии «Мекен Ынтымагы» Темирбека Асанбекова завели в здание правительства. Об этом сообщает корреспондент Vesti.kg с места событий.
У дома правительства также собрались около 200 митингующих.
Перед собравшимися выступил лидер партии «Чон Казат» Максат Мамытканов.
- В правительстве находятся представители партий «Чон казат», «Ордо», «Ыйман нуру», «Мекен Ынтымагы», которые будут обсуждать дальнейшие действия, - сообщил он. - Сейчас в отеле «Достук» идет заседание депутатов Жогорку Кенеша, где присутствуют 70 парламентариев, а также экс-депутаты Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров. Они там хотят Жапарова назначить премьер-министром, а затем президентом. Назначают его опять те же «чимкирики». Шесть партий отдельно собрались и создали свой координационный совет.
Мамытканов также рассказал, что Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров не сдержали свое слово.
- Утром они говорили, что создадут с нами координационный совет, однако теперь поступают по-другому, - возмутился он. - Поэтому мы с вами здесь охраняем дом правительства. Никто не пройдет в здание правительства и не будет править кабмином. Мы не делим должности, но так нельзя поступать!
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!