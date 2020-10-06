(Видео) Лидер «Чон казат»: Чимкирики хотят назначить Садыра Жапарова премьер-министром, а затем президентом

Представители четырех партий забаррикадировали вход в здание правительства. Среди оппозиции назревает раскол

Лидера партии «Мекен Ынтымагы» Темирбека Асанбекова завели в здание правительства. Об этом сообщает корреспондент Vesti.kg с места событий.

У дома правительства также собрались около 200 митингующих.

Перед собравшимися выступил лидер партии «Чон Казат» Максат Мамытканов.

- В правительстве находятся представители партий «Чон казат», «Ордо», «Ыйман нуру», «Мекен Ынтымагы», которые будут обсуждать дальнейшие действия, - сообщил он. - Сейчас в отеле «Достук» идет заседание депутатов Жогорку Кенеша, где присутствуют 70 парламентариев, а также экс-депутаты Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров. Они там хотят Жапарова назначить премьер-министром, а затем президентом. Назначают его опять те же «чимкирики». Шесть партий отдельно собрались и создали свой координационный совет.

Мамытканов также рассказал, что Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров не сдержали свое слово.

- Утром они говорили, что создадут с нами координационный совет, однако теперь поступают по-другому, - возмутился он. - Поэтому мы с вами здесь охраняем дом правительства. Никто не пройдет в здание правительства и не будет править кабмином. Мы не делим должности, но так нельзя поступать!

Источник: vesti.kg