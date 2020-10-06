Сапар Исаков: Меня выпустили на законных основаниях на 7 дней

Бывший премьер призвал представителей партий не бороться за портфели

Сегодня представители партий собрались на координационном совете, который возглавил Адахан Мадумаров.

На встрече присутствуют: Омурбек Бабанов, Адахан Мадумаров, Жениш Молдокматов, Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев,Сапар Исаков, Равшан Джеенбеков, Алмамбет Шыкмаматов, Руслан Казакбаев.

Свое мнение на совете высказал и бывший глава правительства Сапар Исаков.

- Представители партий пришли к очень правильному, единому мнению о том, что мы должны пойти в легитимном поле и не нарушать законодательство страны, - подчеркнул он. - Это очень важно. Необходимо отметить, что сегодня представители партий не делят портфели. Речь об этом не идет. Мы говорим о том, чтобы полностью восстановить функционирующее правительство. Нужно обработать все наши действия в строгом соответствии с Конституцией и вести переговоры с нашими партнерами.

Сапар Исаков обратился к представителям партий с просьбой не делить в нынешней ситуации портфели.

- Нельзя сейчас думать об абсолютной власти, - заметил экс-глава кабмина. - Речь идет о будущем нашей страны. Экономику очень сильно запустили.

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, Исаков отметил, что по делу экс-советника Алмазбека Атамбаева, Икрамжана Илмиянова, нужно провести проверку.

- Желая посадить меня, задержали других людей, - продолжил Сапар Джумакадырович. - Пускай органы открыто показывают каждый свой шаг. Мы, безусловно, должны понести моральную ответственность. Власть сама все сделала своими руками. Не оппозиция. Я не могу сейчас отвечать за решения суда по моему делу. Но мне объяснили, что меня выпустили на законных основаниях на 7 дней.

Напомним, этой ночью в ходе столкновения народа и силовых структур было захвачено здание Белого дома. Затем митингующие направились в ГКНБ и освободили известных политзаключенных.

Источник: vesti.kg